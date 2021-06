Осъдиха Дерек Шовин на 22,5 години затвор за убийството на Джордж Флойд

Съдия в щата Минесота осъди днес бившия полицай Дерек Шовин на 22,5 години затвор за убийството на афроамериканеца Джордж Флойд по време на арест през май 2020 г., съобщи Ройтерс.

45-годишният бял бивш полицай Дерек Шовин, който причини смъртта на Флойд на 25 май миналата година в Минеаполис, бе признат за виновен за убийство на 20 април след процес, който привлече огромно внимание.

Демонстрации в САЩ година след смъртта на Джордж Флойд

Прокуратурата поиска присъда от 30 години затвор - двойно над горната граница, препоръчвана за неосъждани извършители. Съдията обаче прецени, че обвинението е успяло да аргументира по-строга присъда. Максималната присъда по закон за това деяние е 40 години. Защитата поиска условна присъда.

Пред съда Шовин поднесе съболезнования на близките на Флойд.

