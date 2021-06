Първа присъда за нахлуването в Капитолия

В САЩ бе издадена първата присъда по делото за безредиците във Вашингтон на 6 януари, предаде Асошиейтед прес.

Участничката в януарските безредици във Вашингтон Анна Морган Лойд получи условна присъда, глоба и задължение да извърши обществено полезна дейност.

A federal judge on Wednesday agreed to a plea that spared Anna Morgan-Lloyd from prison time for her role in the riot and insurrection on Jan. 6.



https://t.co/AW4nh7KnGz