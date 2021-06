Нанси Пелоси ще реши дали да се разследва нападението срещу Капитолия от 6 януари

Председателката на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси тази седмица ще реши дали да създаде специална комисия, която да разследва нападението срещу Капитолия, извършено на 6 януари. Това написа в Туитър заместник-началникът на канцеларията й Дрю Хамил.

Ройтерс и американски медии съобщиха вчера, позовавайки се на добре информирани източници, че Пелоси е рашила да формира такава комисия. Нейният сътрудник уточни по този повод, че тази седмица тя смята да обяви дали да предприеме тази стъпка. По думите му Пелоси предпочита комисията да е двупартийна, която републиканците в Сената блокират.

Clarification on tonight's meeting of the Steering and Policy Committee. Speaker Pelosi told Members she plans to announce WHETHER she will create a select committee THIS WEEK. Her preference continues to be a bipartisan commission which Senate Republicans are blocking.