Почина едно от кучетата на Байдън

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в и съпругата му, първата дама на САЩ Джил Байдън, съобщиха днес за кончината на по-възрастното от двете си кучета, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Немската овчарка Чамп "беше наш постоянен и обичан спътник" в продължение на 13 години, заяви семейство Байдън.

"В нашите най-радостни моменти и в най-тъжните ни дни той беше с нас, разбираше всяко наше неизразено чувство и емоция. Обичаме нашето сладко и добро момче и то винаги ще ни липсва", се казва в изявление на семейство Байдън.

Чамп беше едната от двете немски овчарки, които президентът и първата дама доведоха със себе си в Белия дом.

Другата немска овчарка, която се казва Мейджър и която семейство Байдън осинови през ноември 2018 г., се превърна в първото куче спасител, което обитава Белия дом, отбелязва Ройтерс.

Пристигането на Чамп и Мейджър ознаменува завръщането на домашните любимци в Белия дом, след като бившият американски президент Доналд Тръмп стана първият президент в историята на САЩ от 60-те години на 19 век насетне, който не доведе в Белия дом куче или котка.

BREAKING: The White House has announced the passing of their beloved dog, Champ. RIP . pic.twitter.com/5Gifb7G3ix