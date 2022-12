Масова стрелба посред бял ден в Екатеринбург

Масова стрелба с газови пистолети стана факт в руския град Екатеринбург.

Участници в стрелбата по предварителна информация става въпрос за скандал между собственици на магазини за фойерверки. Видео от стрелбата излезе в социалните мрежи.

Вижда се, че две групи мъже си разменят изстрели от близко разстояние, но за щастие оръжието е газово.

Според информация от местната полиция, участниците в стрелбата са задържани. Няма пострадали след случилото се.





A mass shooting between the owners of fireworks stores took place in #Yekaterinburg



How nice that the 90s are gone from #Russia. pic.twitter.com/CouBB6yY04