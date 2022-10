Бивш проруски кмет на Харков премина на страната на Киев

"Бившият кмет на втория по големина украински град Харков Михайло Добкин премина на страната на Киев", предаде Скайнюз.



Британската информационна агенция се позова публикация на украинска медия в "Туитър".

"Преди войната Михайло Добкин бе един от най-ноторно известните проруски политици. Сега той позира, облечен в униформа на Въоръжените сили на Украйна. Неговото преминаване на страната на Киев може и да не е на 100% истинско. Въпреки това то показва как саморазрушителната инвазия на Владимир Путин обедини Украйна", написа Business Ukraine magazine в системата за микроблогове.

Добкин е роден през 1970 г. Той бе кмет на Харков от 2006 до 2010 г. След това Добкин бе управител на Харковска област. След бягството на промосковския украински президент Виктор Янукович в Русия в началото на 2014 г. Добкин се кандидатира за президент и взе 3% от гласовете. През 2014 г. той стана депутат в парламента в Киев от проруската Партия на регионите. През 2020 и 2021 г. той се опита да стане отново кмет на Харков.

Добкин заклейми инвазията на Русия срещу Украйна на втория ден от нейното начало.

