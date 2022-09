Руски войник в Херсон: Тук е пълен хаос

Украинското разузнаване разпространи прихванат запис от разговор на руски военнослужещ от Херсонска област със съпругата му. В разговора войникът разказва за загубите, които Русия е понесла в контранастъплението на Киев за отвоюването на южната област Херсон.

,,Тук вече имаме 300 души ранени. Разгониха ни фамилията'', казва войникът в записа.

Clearly not as rosy for the Russians in the Kherson area as they paint it in the Russian telegram channels.



As we find from this intercepted call, there is constant HIMARS shelling, jets leave to never come back, and bridges are under permanent danger of strikes and explosions. pic.twitter.com/FPmoxWvE3h