Русия се похвали, че е убила украински войници, но всичко се оказа един трик

Прокремълските пропагандни канали бяха "финтирани" от украинската държава, съобщиха световните агенции.

Става въпрос за видео, циркулиращо най-вече сред медиите, близки до властта в Москва, на което се виждат трупове на украински войници в речно корито. Впоследствие Украйна публикува пълното видео, на което става ясно, че всъщност всичко е една постановка, а "мъртвите" войници се изправят.

Целта на Киев е била да разобличи руската медийна пропаганда на Кремъл по отношение на войната в Украйна – цел, която може да се счита за успешно изпълнена, отбелязва Нюзуик.

Още във вторник няколко проруски канала в Телеграм разпространиха новината с убитите войници, а днес Украйна публикува и пълното видео, на което "мъртвите чудодейно възкръсват". Според прокремълските канали украинските войници "били убити от войски на руската армия и Националната гвардия".

