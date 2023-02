След смъртоносния циклон: Силно земетресение разтърси Нова Зеландия

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разлюля Нова Зеландия.

Трусът е с епицентър около столицата Уитианга на дълбочина 76 км, пише Dailymail.

Засега няма съобщения за щети и не е издадено предупреждение за цунами.

Циклонът Габриел взе четири жертви в Нова Зеландия; 144 хиляди души са останали без ток

Трусът стана на фона на циклона „Габриел”, който връхлетя страната преди дни. Материалните щети са за милиони, а жертвите до момента са четири.

Засегнато е 1/3 от петмилионното население на Нова Зеландия, като близо 250 000 души са без ток.

New Zealand was shaken by an earthquake of 6.1 magnitude centered near Wellington on Wednesday.



