Откриха метамфетамин за милиони долари в изоставени чанти на новозеландско летище

Метамфетамин на стойност милиони долари беше открит в две изоставени чанти на новозеландско летище, съобщи ДПА.

През уикенда в изоставени чанти на международното летище в Окланд бяха открити около 28,5 кг метамфетамин на приблизителна стойност 10,7 милиона новозеландски долара (6,2 милиона американски долара), се казва в изявление на митниците.

Служителите на реда са открили общо 14 пакета с наркотик в две чанти, които са били увити в четири слоя черно фолио, прозрачна пластмасова опаковка, опаковка от маркови пакетчета чай и прозрачна пластмасова опаковка.

"Митниците са свикнали с тактиките, които организираните престъпни групи използват по време на активния туристически сезон.

Независимо дали става дума за използване на хора, които да действат като доставчици на наркотици, или за изпращане на наркотици в нечий багаж, за да бъдат взети по-късно от съучастници в контрабандата, нашите служители винаги са нащрек", каза ръководителят на митницата на летище Окланд, пише БТА.

