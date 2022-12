Австралия и Нова Зеландия посрещнаха Новата година

Нова Зеландия беше сред първите страни, които навлязоха в 2023 г. със зашеметяващо светлинно шоу и фойерверки над "Оукланд Харбър Бридж" и "Скай Тауър".

Страната беше принудена да отмени много от празненствата си миналата година поради строгите си ограничения за Covid-19.

Новата година бе посрещната с петминутни фойерверки, които започнаха в полунощ.

Австралия навлезе в 2023 г. два часа по-късно с ослепителни фойерверки на емблематичния мост "Харбър Бридж" в Сидни.

