Турист оцеля 13 дни в планината само с горски плодове и две мюсли барчета

Турист, изчезнал в продължение на почти две седмици в Нов Южен Уелс, Австралия, е открит жив, след като е оцелял с горски плодове и две мюсли барчета, пише BBC.

Студентът по медицина Хади Назари изчезва в деня след Коледа, след като се отклонява да прави снимки по време на поход с приятелите си в Националния парк Костюшко в района на Снежните планини.

Стотици хора, включително приятелите и семейството на Назари, се присъединяват към издирването, за да открият 23-годишния младеж.

Той е намерен от други туристи около 15:15 местно време (04:15 GMT) в сряда.

Назари е извикал туристите и им е казал, че се е изгубил в храстите и е жаден.

След като туристите се свързват със службите за спешна помощ, Назари е откаран с хеликоптер до командния пункт за търсене. Той е прегледан от парамедици на място и е откаран в болница.

Назари е намерен в добро здраве - бодър, способен да говори и няма значителни наранявания.

"Двете блокчета мюсли, които г-н Назари беше намерил в хижа в планината, бяха „почти всичко, което той трябваше да консумира през последните две седмици“, казва водещият акцията, добавяйки, че туристът също е консумирал вода от потоци и е намерил горски плодове.

Семейството му, което е видяно да го прегръща в базовия лагер за издирване в сряда, по-късно потвърди пред местните медии, че той е добре. „Това е най-щастливият ден в живота ни“, казват те пред 9News, пише бТВ.

Назари е открит близо до Блу ​​езеро, на около 10 километра (6 мили) от къмпинга, където е трябвало да се срещне с приятелите си на 26 декември.

