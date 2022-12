Вандали надраскаха скално изкуство на 30 000 години в Австралия

Австралийските власти съобщават, че вандали са унищожили скално изкуство, за което се смята, че е на около 30 000 години, предаде Асошиейтед прес.

Вандалите изглежда са махнали части от оградата от бодлива тел в пещерата Куналда и са проникнали в обекта, след което с пръсти са надраскали надписи върху скални произведения на коренното население, каза Киам Махер, министър по въпросите на аборигените на щата Южна Австралия.

"Актът е шокиращ. Тези пещери свидетелстват за най-ранното присъствие на аборигени в тази част на страната", каза Махер.

Изкуството се смята за свещено за коренното население Мирнинг, което живее в равнината Нъларбър.

Махер, който е и главен прокурор на щата, каза, че всеки заменен във вандалския акт може да бъде подведен под наказателна отговорност. Осъдените за нарушаване на щатските закони за защита на аборигенското наследство ги грозят до шест месеца затвор или глоба от 10 000 долара.

По думите на Махер властите се ангажират да увеличат тези наказания, които са в сила от 1988 г. Те обмислят и други мерки за защита, които могат да бъдат използвани в обекта, включен в списъка на националното наследство, като например камери.

"Това не е някакво случайно нарушение на реда", каза той. "Това е някой, който умишлено е преминал през оградата от бодлива тел, влязъл е и е унищожил древно изкуство. Това е най-лошият вид вандализъм, за който мога да се сетя".

Вандали посягат на Чудните скали край Варна



Старейшината на Мирнинг, Клем Лоури, каза пред в. "Аделейд адвъртайзър", че се ужасява от вандалския акт и че многократните искания към правителството на щата за по-добра защита на обекта не са дали резултат.

Според списъка на националното наследство пещерата Куналда е място с добре запазени следи от пръсти и уникални археологически находки.

"Пещерата Куналда има изключителна стойност за нацията поради ролята си в промяната на съвременното ни разбиране за необикновената епоха на аборигенските изкуство, археология и обитаване в Австралия", според описанието ѝ.

Археологът и специалист по древни аборигенски изкуства Керин Уолш каза пред в. "Гардиън", че нанесените огромни щети са непоправими: "Повърхността на пещерата е много мека. Невъзможно е да бъдат отстранени надписите, без да се унищожи изкуството под тях. Това е огромна, трагична загуба".

Ancient Aboriginal rock art, a 30,000-year-old artwork, at a sacred cave in South Australia destroyed by vandals in ‘tragic loss’ at sacred SA site https://t.co/4BZFiYagnb (via @guardian)#Anthropology #Art #Racism #HateCrime pic.twitter.com/LuawTJSMa7