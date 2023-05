Хипопотамите на Пабло Ескобар се размножават неконтролируемо в Колумбия

Хипопотамите на покойния наркобарон Пабло Ескобар представляват туристическа атракция, но и заплаха, съобщава БТА. Тези животни, тежащи над два тона, живеят напълно свободно в северната част на Колумбия.

Стадото хипопотами днес вероятно е най-голямата група извън африканския континент, тъй като вече наброяват около 160. Според експертите инцидентите, свързани с тях, ще зачестяват.

Преди няколко месеца един от хипопотамите нахлу в училищен двор. "Избягахме в класните стаи", разказа пред АФП учителката Дуния Аранхо. Ново стадо хипопотами се е заселило близо до малко езеро. "Децата играят наблизо, рискуваме да се случи трагедия", каза Давид Ецевери от местната община. Докато говори пред Франс прес, зад него спокойно плува семейство от три хипопотама. "Сега изглеждат спокойни. Но тяхното поведение е непредвидимо. Могат да атакуват във всеки един момент."

През 80-те години Пабло Ескобар прави своя зоологическа градина в хасиендата си, намираща се на стотина километра югоизточно от Меделин. Сред животните има и няколко хипопотама.

Пращат в резервати хипопотамите на Пабло Ескобар

Ескобар бе застрелян от полицията през 1993 г. След това животните бяха пуснати на свобода. Те започнаха да се размножават неконтролирано в района, набразден от реки, мочурища и блата. Това е перфектен хабитат за тези бозайници, които прекарват голяма част от деня във водата и са тревопасни.

До момента властите в Колумбия са опитвали стерилизация, лов, откарване на животните в зоопаркове и в чужбина. През 2022 г. видът беше определен като инвазивен.

Стерилизацията е изоставена като метод за ограничаване на популацията заради високата цена. Ловът среща отпор у защитниците на животните. 70 екземпляра са изпратени в Мексико и Индия.

В Колумбия тези животни предизвикват и страх, и любов. Те са атракция за хиляди туристи, които ежегодно посещават хасиендата на най-известния наркобарон. Хипопотамите се появяват върху табели на магазини, върху фасади, фигурки на хипопотами се продават като сувенири навсякъде.

Биолозите обръщат внимание, че хипопотамите заемат хабитата на местната фауна, главно на морските крави, които са застрашен вид. Собствениците на добитък се оплакват от нощните набези на хипопотамите.

Учените от националния университет в Колумбия смятат, че хопопотамите могат да станат 1000 до 2035 г.

