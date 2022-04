Болсонаро иронизира призив на Ди Каприо

Президентът на Бразилия Жаир Болсонаро иронизира призива на американския актьор Леонардо ди Каприо Леонардо Вилхелм ди Каприо (на английски: Leonardo Wilhelm DiCaprio) е американски актьор, носител на една, отправен към бразилската младеж за това кого да подкрепи тя на предстоящите избори в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В четвъртък Ди Каприо публикува послание към младите хора в Бразилия, в което припомни, че в тази страна се намират Амазония и други съществени за климатичните промени екосистеми.

"Онова, което става в тази страна, е важно за всички нас и вотът на младите хора е от съществено значение за насърчаване на промяната в подкрепа на една по-здрава планета", гласеше текстът, в който имаше и линкове към информации как хората да се регистрират в избирателните списъци в Бразилия.

"Мерси за подкрепата ти, Лео! Много важно е всички бразилци да гласуват на следващите избори. Нашият народ ще реши дали иска да запази нашия суверенитет върху Амазония или предпочита да бъде управляван от крадци, които обслужват външни интереси", написа в Туитър на английски Болсонаро в отговор на посланието на Леонардо ди Каприо Леонардо Вилхелм ди Каприо (на английски: Leonardo Wilhelm DiCaprio) е американски актьор, носител на една.

- Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! https://t.co/kg3b6rmPCw