Мощна градушка срути покрив на супермаркет в Бразилия

Мощна градушка удари бразилския град Баруери и покри улиците с дебел слой лед. Под напора на стихията се срути покрив на супермаркет.

При инцидента бяха ранени четирима души, съобщава Нова телевизия.

Синоптиците предупредиха за очаквани нови градушки в щата Сао Пауло в първите дни на новата година.

Издадено е и предупреждение за поройни дъждове, които могат да предизвикат наводнения в ниските райони.

Supermarket roof collapses during hailstorm in Barueri, São Paulo in Brazil today. According to the Fire Department, two women were injured pic.twitter.com/qWNGpUhTJM