Жена стана и си тръгна, след като бе простреляна в главата

Днес 58-годишната Розанджела Торес да Силва живее втори живот, след като миналата неделя бе улучена случайно от куршум в главата.

Жената е била гост в един от луксозните хотелски комплекси в Рио де Жанейро и е събирала тен до един от басейните в комплекса, когато внезапно се случва ужасният инцидент.

Тя не само че оцелява, но и 24 часа по-късно е изписана от болницата без каквито и да е сериозни щети.

Охранителните камери в хотела са уловили мига, в който Розанджела бива простреляна в главата. На кадрите се вижда как тя подскача след куршума, след което опипва с ръце главата си. За щастие, изстрелът не се оказва фатален и жената отива да потърси медицинска помощ на рецепцията в хотела, преди да бъде извикана линейка, която да я откара в болница.

В лечебното заведение Розанджела е подложена на няколко щателни медицински прегледа, за да се установи доколко сериозно е пострадала. Лекарите констатират с изненада, че куршумът не е нанесъл тежки поражения, но въпреки това настояли жената да остане под лекарско наблюдение в болницата за нощта. На следващия ден тя е изписана жива и здрава, без каквито и да е усложнения.

Оцеляването ѝ е сметнато за чудо, защото в повечето случаи изстрел в главата, дори да не е фатален, той със сигурност може да нанесе дълготрайни поражения на мозъка.

Полицията е започнала разследване на случая в опит да установи откъде е бил произведен изстрелът. Местни медии съобщават, че в деня, в който Розанджела е била улучена, в близост до хотелския комплекс е имало стрелба между две враждуващи банди от района.

