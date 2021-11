Силното земетресение в Перу нанесе сериозни материални щети

14-метрова кула на черква отпреди четири века, е рухнала малко след земетресението в северната част на Перу с магнитуд 7,5 , предаде БТА.

Видеоклипове и снимки показват кулата, превърната в купчина камъни, но главният атриум е наглед непокътнат.

Силно земетресение в Перу

Кулата е част от защитен от закона комплекс от 16 век, смятан за най-стария католически храм в Амазония.

Социални мрежи показаха материални щети и на други места, включително на черква в южната част на Еквадор. Земетресението е било усетено също в Колумбия.

Засега няма данни за пострадали и загинали хора.

Landslides likely triggered by M7.5 earthquake in Peru https://t.co/xS7D8rpHLy