Странно явление озарило небето по време на мощния трус в Мексико

При мощното земетресение, разтърсило Мексико и отнело живота на най-малко един човек, е пострадало и летището на курорта Акапулко, съобщава БТА.

Прозорците на контролната кула на летището са счупени, а плоскости от таваните са рухнали на пода, показват кадри в социалните мрежи.

Трусът е повалил дървета по хълмовете около Акапулко, а по време на самото земетресение са се отчупили големи скали, които препречили пътищата. Много сгради в курортния град са повредени.

Един човек е загинал от силното земетресение в Мексико

Малко след началото на труса небето над Акапулко е било озарено от странни светкавици. Подобно необичайно явление е било наблюдавано и в небето над столицата Мексико, където трусът също беше усетен силно. Кадри от необичайното "светлинно шоу" се появиха в социалните мрежи. На тях се вижда тъмно небе, набраздено от сини, бели и розови светкавици. Мнозина очевидци го описват като Апокалипсис.

За странни светкавици и светлини се е съобщавало и по време на други земетресения по света, отбелязва Ройтерс.

Често онези, които ги видели, имат религиозни обяснения за тях. Сред учените няма консенсус какво ги предизвиква. Те ги наричат "земетръстни светлини". Едно от обясненията за тях е, че при триенето на движещите се от земетресението скали се поражда електрическа активност.

Същите светлини са били наблюдавани и по време на катастрофалното земетресение в Мексико през 2017 г.

This is how #earthquakes look in the sky from an 11th floor



What you hear is the building crashing against the one next to it