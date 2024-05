Вулкан в Исландия изхвърля нови потоци лава

Активизиралият се вулкан в югозападната част на Исландия отново изхвърли потоци от лава.

На кадри, заснети в непосредствена близост до кратера, се виждат огромните облаци пепел и фонтани разтопена магма, които бликат на повърхността.

Местните власти издадоха предупреждение за риск от подновяване на вулканичната дейност в района, разположен южно от столицата Рейкявик. Проучвания показват събирането на огромно количество магма под повърхността на кратера, пише Ройтерс, цитирано от Нова.

Зашеметяващи кадри от изригването на вулкан в Исландия

Учени предупредиха, че вулканичните изригвания на островната държава, в която живеят близо 400 000 души, могат да продължават с десетилетия.

За да се предпази от лавата, най-близкото градче Гриндавик, което е с население от 4000 души, бяха издигнати бариери, които да отвеждат лавата далеч от пътната инфраструктура и геотермалната електроцентрала "Свартсенги".

Huēmnon Islandiā hyngiriot sīr sprattas.



