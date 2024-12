Румен Радев: Атаката в Магдебург е възмутителна

"Ужасяващата атака в Магдебург в навечерието на Коледа е възмутителна", това написа в профила си президентът на Република България Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на в социалната мрежа Екс.

"Подобни престъпления и прояви на насилие са напълно недопустими", посочи още държавният ни глава.

"Изразявам най-искрени съболезнования към роднините на жертвите, всички засегнати и целия германски народ", с тези думи завърши поста си Румен Радев.

Наталия Киселова изрази своята съпричастност и съчувствие към семействата на загиналите и пострадалите при трагичния инцидент в Магдебург

The horrible attack in Magdeburg on the eve of the celebration of Christmas is outrageous. Such acts of crime and violence are totally inadmissable. I express my deepest sympathies to the relatives of the victims, all those affected and all German people.