Зашеметяващи кадри от изригването на вулкан в Исландия

Вулкан в Исландия изригна за четвърти път от декември насам, изхвърляйки във въздуха ярко оранжева лава.

От седмици местните власто предупреждават за престоящо изригване на полуостров Рейкявик, близо исландската столица.

Изградените на ръка диги са успели да отклонят лавата от инфраструктура, в това число и от геотермалната електроцентрала "Свартсенги" и рибарското градче Гриндавик с население около 4000 души.

Изригването е 7 за полуостров Рейкянес от 2021 г. насам, когато геоложки формации там, които не са се проявявали в продължение на 800 години, са станали активни.

