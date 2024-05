Екоактивисти опитаха да нахлуят във фабриката на "Тесла"

Екоктивисти, противопоставящи се на плановете на "Тесла" (Tesla) да разшири т. нар. си гигафабрика в Германия, която е разположена край Берлин, днес се опитаха да проникнат в завода на американския производител на електромобили. Това предаде Си Ен Би Си, позовавайки се на съобщение на органите на реда в германската провинция Бранденбург.

"Множество неупълномощени лица се опитват да влязат в завода на "Тесла", обяви полицията в Бранденбург чрез публикация в социалната мрежа "Екс" (X).

"Ние сме в процес на предотвратяване на тези действия", посочват служителите на реда. "Ситуацията е динамична", е обявил говорител на полицията в Бранденбург пред Си Ен Би Си.

Той е отбелязал, че редица пътища в района са блокирани заради протестите.

Активистите са организирали импровизиран лагер край фабриката на "Тесла". Те са провели демонстрация край завода на "Тесла", както и протестно шествие в района на своя лагер.

