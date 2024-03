Екоактивисти прекъснаха ревюто на Виктория Бекъм в Париж

Активисти за правата на животните от PETA прекъснаха ревюто на Виктория Бекъм по време на Седмицата на модата в Париж, предава Нова

Те изскочиха на подиума и издигнаха плакати с надписи "Viva Vegan Leather". Носеха тениски с надпис "Обърни гръб на кожата на животните" и "Животните не са плат".

Охраната успя бързо да изведе протестиращите.

Viva Vegan Leather: PETA storms #VictoriaBeckham catwalk at #ParisFashionWeek



No garment is worth slaughtering and skinning a sensitive animal. @victoriabeckham, wanna be the champion of vegan leather instead? #VBAW24 pic.twitter.com/kOz1qO4pFp