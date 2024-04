Старата стокова борса в Копенхаген гори вече трети ден

Трети ден продължава да гори старата Стокова борса в Копенхаген.

Пожарникарите бяха на терен в опит да потушат пламъците за втора поредна нощ.

Пожарът обхвана 400-годишната емблема на столицата на Дания във вторник. Кулата ѝ (шпил) и голяма част от покрива се сринаха за минути, което напомни на зрители по цял свят за пожара в Парижката Света Богородица във френската столица през 2019 г.

Почти цялата сграда на Стоковата борса в Копенхаген е разрушена.

В някои части на постройката са останали само външните тухлени стени, тъй като всичко останало е изгоряло, а някои от все още стоящите части са с подове, които са подгизнали от усилията за потушаване на пожара, съобщиха репортери, допуснати вътре в сряда, предава Дарик.

Гори историческата сграда на Стоковата борса в центъра на Копенхаген

Датската търговска камара, която е собственик на сградата, пое ангажимента Старата стокова борса да бъде напълно възстановена възможно най-бързо.

Полицията вече разследва случая, за щастие при инцидента няма пострадали.

I'm absolutely gutted. Børsen in Copenhagen, built in 1619, with it priceless interior and artworks is no more.



I'm totally lost for words! pic.twitter.com/devbdruvBa