ЕС избра Франкфурт за седалище на новата си агенция срещу изпирането на пари

Германският град Франкфурт, където понастоящем се намира централата на Европейската централна банка, ще бъде седалище на най-новата Европейска агенция срещу прането на пари. Сред основните ѝ приоритети ще бъде и борбата срещу финансирането на тероризма.

За адреса на новата агенция до последно се съревноваваха Франкфурт и испанската столица Мадрид, но в крайна сметка, след решения на ЕП и ЕК, изборът падна върху германския град.

Новата агенция ще играе ключова роля в борбата срещу нерегламентираните финансови дейности в ЕС. С повече от 400 служители, тя ще заработи в средата на 2025 г., съобщи Белгийското председателство на Съвета на ЕС в социалната мрежа Х/Туитър.

