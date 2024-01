Откриха нова забележителност в Рим

© Туитър / Х

В Рим бе открит Археологически парк на Целио и Музея на Forma Urbis, които се намират точно под сянката на Колизеума.

Новите атракции са подготвени по новаторски начин, за да предложат на посетителите усещане за живота в древния град, включвайки мраморна карта на Рим, изложена за първи път от век. Картата е гравирана между 203 и 211 г. сл. н. е., в епохата на император Септимус Север.

Visitors to Rome's new Forma Urbis Museum on the Caelian Hill can walk across a glass floor with fragments of a massive marble map of the city engraved in the early third century by order of Emperor Septimius Severus. pic.twitter.com/3h89t8JeaW — Wanted in Rome (@wantedinrome) January 11, 2024

Само около една десета от първоначалната карта с размери 18 на 13 метра е оцеляла, но проектантите са я поставили хоризонтално под стъкло, така че посетителите да имат "усещането, че се разхождат в древния град Рим", каза Клаудио Паризи Пресиче от Римското културно наследство пред Independent, цитиран от БТВ.

"Свещена зона": Отвориха за туристи древен римски храмов комплекс, където е убит Цезар

Разработката е част от по-широк проект за подобряване на района около Римския форум, Палатинския хълм и Колизеума, който е дом на много руини на града.

Rome opens a wonderful new archaeological park on the Caelian Hill tomorrow, with views of the Colosseum. Parco Archeologico del Celio will be open for free every day, with entry from Clivo di Scauro. The site also includes the Museo della Forma Urbis which requires tickets. pic.twitter.com/Z07s3aQeov — Wanted in Rome (@wantedinrome) January 11, 2024

Паркът е отворен всеки ден и входът е безплатен. Музеят е затворен в понеделник и има входна такса от 9 евро.

Walking through history in Rome’s new Forma Urbis Museum on the Caelian Hill. pic.twitter.com/HHsHBRVCXo — Wanted in Rome (@wantedinrome) January 11, 2024

Последвайте канала на

0









Копирано