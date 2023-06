"Свещена зона": Отвориха за туристи древен римски храмов комплекс, където е убит Цезар

Древен римски храмов комплекс с руините на сградата, в която е убит Цезар, отвори врати за туристи, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Четири храма, датиращи от 3-и в. пр. н. е., се намират в центъра на едно от най-оживените кръстовища на съвременния италиански град. Досега единствените, които имаха възможност да видят светилищата отблизо, бяха котките. Те обикаляха т. нар. "Свещена зона" край мястото, където е убит Юлий Цезар.

С помощта на средства, отпуснати от компанията за луксозни бижута "Булгари", храмове вече могат да бъдат посещавани от обществеността, предава БТА.

В продължение на десетилетия любопитните трябваше да гледат надолу от оживените тротоари край Ларго Арджентина, за да се любуват на светилищата. Това се дължи на факта, че през вековете градът е бил застрояван, пласт по пласт, до нива от няколко метра над мястото, където Цезар е обмислял политическите си стратегии и по-късно смъртоносно е прободен през 44 г. пр. н. е.

Зад два от храмовете се намират основи и част от стена, за които археолозите смятат, че са били част от курията на Помпей - голяма зала с правоъгълна форма, в която временно се е помещавал Римският сенат, когато Цезар е убит.

Храмовете са открити по време на разрушаване на средновековни сгради в края на 20-те години на миналия век, част от кампанията на диктатора Бенито Мусолини за преобразяване на градския пейзаж. Кулата в единия край на Ларго Арджентина някога е била част от средновековен дворец.

Светилищата са обозначени с буквите A, B, C и D и се предполага, че са били посветени на женски божества. Смята се, че един от храмовете, до който се стига по внушително стълбище, с кръгла форма и с шест запазени колони, е бил издигнат в чест на богинята Фортуна.

Заедно храмовете представляват "едни от най-добре запазените останки от Римската република", заяви археологът Клаудио Паризи Пресиче, след като кметът на Рим Роберто Гуалтиери преряза тържествено лентата в понеделник следобед.

Могат да бъдат разгледани и травертиновите павета, които император Домициан полага, след като пожар през 80 г. опустошава голяма част от Рим. Изложени са и някои от артефактите, открити по време на разкопките през миналия век. Сред тях е каменна глава на едно от божествата, почитани в храмовете, без брадичка. Показан е също фрагмент от крилат ангел на победата.

През последните десетилетия сред руините процъфтява популация на котки. Обектът е отворен за посещения всеки ден с изключение на понеделник и някои големи празници, а цената на входния билет е пет евро.

