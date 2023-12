Почина британският певец и китарист Дени Лейн

© Getty Images

Британският певец, текстописец и китарист Дени Лейн почина на 79-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, цитирани от БТА.

Той свири в първия състав на групата "Муди блус", а след това доста време участва заедно с Пол Маккартни в "Уингс".

Лейн, който преди пет години беше въведен в Залата на славата на рокендрола като член на "Муди блус", е починал във вторник в Неапол, щата Флорида.

Причината за кончината му е белодробно заболяване, се казва в съобщение, публикувано в профила на музиканта в Инстаграм от съпругата му Елизабет Хайнс.

Дени Лейн почина почти 50 години след излизането на прочутия албум на Маккартни Band On the Run, в който той свири на китара и изпълнява беквокали.

Пол Маккартни отдаде почит към колегата си в Инстаграм, наричайки го "голям талант с прекрасно чувство за хумор".

"Бяхме се отдалечили един от друг, но през последните години успяхме да възстановим приятелството си и да споделим спомени от времето, когато бяхме заедно", написа Пол Маккартни.

Дени Лейн е роден като Брайън Фредерик Артър Хайнс и променя професионалното си име в ранните тийнейджърски години, отчасти в чест на певеца Франки Лейн.

През 1964 г., когато навършва 20 години, той се присъединява към Рей Томас и Майк Пиндър за формирането на "Муди блус" и има основно участие в пробива на групата с хита Go Now.

Бандата обаче не успява да поддържа първоначалния си успех и през 1967 г. Лейн напуска, заменен от Джъстин Хейуърд. Тогава "Муди блус" се насочва към амбициозното, класическо звучене на Nights in White Satin и други песни.

Лейн се изявява и като солов изпълнител, преди да бъде привлечен в "Уингс" от Маккартни, с когото се познава по време на работата си в "Муди блус", припомня Асошиейтед прес.

Основана през 1971 г., годината след разпадането на "Бийтълс", "Уингс" преминава през различни кадрови промени през следващото десетилетие, но през цялото време остават само Лейн, Пол Маккартни и съпругата му - Линда. Сред синглите номер едно на групата, повечето от които написани от Маккартни, са My Love, Listen to What the Man Said и други. Лейн помага за написването на продадената в милионни тиражи Mull of Kintyrе.

Почина вокалистът на група "Погс" Шейн Макгауън

"Уингс" се разпада скоро след напускането на Дени Лейн в началото на 80-те години на миналия век, но той има принос за албумите на Маккартни Tug of War и Pipes of Peace и добавя бек вокали към All Those Years Ago - почит на Джордж Харисън към покойния Джон Ленън.

През последните години Дени Лейн продължи да прави турнета и да записва, като сред албумите му е и The Blue Musician.

Последвайте канала на

0









Копирано