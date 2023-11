Почина вокалистът на група "Погс" Шейн Макгауън

© Getty images (архив)

Шейн Макгауън - певец, автор на песни и вокалист на келтската пънк група "Погс" - почина на 65-годишна възраст след продължително боледуване, съобщиха световните осведомителни агенции, позовавайки се на семейството му.

"Шейн замина, за да бъде с Исус и Мария", заяви съпругата му Виктория Мери Кларк.

Музикантът беше хоспитализиран в Дъблин в продължение на няколко месеца, след като в края на 2022 г. беше диагностициран с вирусен енцефалит. Той беше изписан миналата седмица преди предстоящия си рожден ден на Коледа.

Макгауън, роден в Англия през 1957 г. в семейството на ирландци, основа "Погс" през 1982 г.

Ирландия остана за цял живот център на въображението и копнежите му. Той израстна, потопен в ирландската музика, попивана от семейството и съседите, заедно със звуците на рока, "Мотаун", регето и джаза.

Първият албум на групата, Red Roses for Me, е издаден през 1984 г. и включва шумни версии на ирландски народни песни заедно с оригинални композиции, сред които Boys from the County Hell, Dark Streets of London и Streams of Whisky.

Макгауън е автор на много от песните в следващите два албума - Rum, Sodomy and the Lash (1985) и If I Should Fall from Grace with God (1988), като те варират от разтърсващи песни до балади като A Pair of Brown Eyes и The Broad Majestic Shannon.

Групата издава и мини албум през 1986 г., Poguetry in Motion, който включва две от най-добрите песни на Макгауън - A Rainy Night in Soho и The Body of an American.

Бандата "Погс" е известна със своята традиционна музика, смесваща ирландски ритми с енергията на пънка.

Най-големият им комерсиален успех е Fairytale of New York - дует между Шейн Макгауън и Кърсти Маккол от 1987 г., който се превръща в коледна класика, обагрена с ирландски фолклор.

С течение на времето изявите на групата стават все по-непостоянни, отчасти поради борбата на Макгауън с алкохола и наркотиците. През 1991 г. той е уволнен от останалите членове на групата. Музикантът свири с нова група, Shane MacGowan and the Popes, преди да се събере отново с "Погс" през 2001 г. за поредица от концерти и турнета.



Шейн Макгауън бе известен и с песните си за ирландския живот и ирландската диаспора.

Музикантът от дълги години се бореше със здравословни проблеми и използваше инвалидна количка след счупване на таза преди десетилетие. Дълго време той бе известен и с развалените си зъби, докато през 2015 г. не получи пълен комплект импланти от зъболекар, който описа процедурата като "Еверест на стоматологията".



"Шейн ще бъде запомнен като един от най-великите текстописци в музиката", каза ирландският президент Майкъл Хигинс в изявление. "Песните му бяха перфектно написани стихове", добави държавният глава.

По случай 60-ия си рожден ден Шейн Макгауън получи награда за цялостно творчество от президента Хигинс. Поводът беше отбелязан с празничен концерт в Националната концертна зала в Дъблин с участието на изпълнители като Боно, Ник Кейв, Шиниъд О'Конър и Джони Деп.

