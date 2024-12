Кола се вряза в коледен базар в Магдебург, има загинал и ранени

Кола се вряза в група хора на коледен базар в германския град Магдебург.

По информация на "Билд" става въпрос за терористичен акт, но от полицията все още не коментират.

Шофьор на черно БМВ навлиза сред посетителите на базара с много висока скорост малко след 19 часа местно време. Той е задържан.

Кола се вряза в група хора в Китай, най-малко 35 са загинали

Най-малко един човек е убит и няколко са ранени, съобщава телевизионната компания MDR, цитирана от агенция Ройтерс.

Много полицейски служители и служби за спешна помощ са на място, а управителят на коледния пазар каза на хората да напуснат центъра на града, посочва още MDR.

Пазарът е затворен. В района тече мащабна полицейска операция.

Очаквайте подробности!

At least 3 dead Germans at the Christmas market in #Magdeburg after a man breaks through anti-terror bollards with his car and crashes into the crowd. Allegedly it's a Syrian.

Has Germany had another terrorist attack at the end of 2024? pic.twitter.com/07kq0rmErK