Изчезна статуя на скулптора Огюст Роден

Статуя на френския скулптор Огюст Роден, част от скулптурната група "Гражданите на Кале", не може да бъде намерена в художествените колекции на Глазгоу, съобщи АФП.

Творбата е изработена от гипс. Музеят в Глазгоу я купува от Роден през 1901 г. Статуята е изложена в парка Келвингроув между 25 юни и 30 септември 1949 г., съобщава благотворителната организация "Глазгоу лайф", която се грижи много местни културни ценности. Изглежда, че оттогава следите на творбата се губят.

Според комитета "Роден", който е начело на каталогизирането на творчеството на Огюст Роден в целия свят, тази статуя с височина над два метра представя образа на Жан д'Ер, един от персонажите на "Гражданите на Кале".

Изчезването на творбата е тъжен факт, но трябва да се вземе предвид материалът, от който е направена - гипсовите скулптури не са представлявали голям интерес през 40-те години, подчерта директорът на комитета "Роден" Жером Льо Бле. Според него стойността на творбата днес би била около 3,5 млн. евро.

Бронзовата скулптурна група "Гражданите на Кале", състояща се от шест статуи, е посветена на саможертвата на жителите на града по време на обсада през Стогодишната война с Англия. Роден получава поръчка за изработването й от общината. Творбата е официално открита през 1895 г. Съществуват множество копия от бронз и гипс, пръснати из целия свят.

Според "Глазгоу лайф" липсващата статуя на Жан д'Ер е била повредена при излагането на открито през 1949 г.

Според комитета "Роден" статуята вероятно е споделила съдбата на друга творба на Роден - "Йоан Кръстител", изложена в парка Келвингроув по същото време и впоследствие счупена. Останките от счупената статуя се намират в хранилището на музея в Глазгоу. Жером Льо Бле смята, че останките от гипсовата скулптура на Жан д'Ер вероятно също ще бъдат намерени в хранилищата.

Всекидневникът "Таймс" съобщи, че 1750 други културни ценности са изчезнали от шотландските музеи. Сред тях има и златни монети от времето на Мария Стюарт, която е кралица на Шотландия през 14-и век.

Изчезването на статуята бива оповестено няколко седмици, след като Британският музей обяви, че хиляди артефакти от колекциите му са откраднати. Това предизвика и оставка на директора на музея.

Според Би Би Си институцията, която ръководи седем музея във Великобритания - националният музей на Уелс, също е констатирал липсата на около 2000 откраднати артефакта от колекциите си. Възможно е част от тях да са просто лошо подредени или класифицирани и може би ще бъдат открити при инвентаризация, предава БТА.

