Бойко Борисов поздрави Доналд Туск за победата в Полша

Лидерът на ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г поздрави лидерът на опозицията в Полша Доналд Туск за победата на парламентарните избори с пост в социалната мрежа "Х" (бивш "Туитър").

Борисов честити на своя "скъп приятел", както го нарича в поста си, за забележителните изборни резултати и подчерта, че Туск работи за една проевропейска Полша.

На изборите в Полша в неделя опозиционните партии си спечелиха 248 места в долната камара на парламента, а "Право и справедливост" на Лех Качински - 200 места, което прави партията победител на изборите, но без мнозинство.

Туск обяви победа в Полша

Най-голямата група от опозицията е "Гражданската коалиция, водена от Туск, бивш премиер и бивш председател на Европейския съвет.

Качински определи съперника си като марионетка на Берлин и Брюксел и обеща да поддържа силната политика на своята партия срещу миграцията.

Националната избирателна служба на Полша съобщи, че при оставащи четири часа от гласуването избирателната активност сред 29-те милиона избиратели е била 57 процента. Те гласуваха в повече от 30 000 избирателни секции, а извън Полша имаше дълги опашки, като почти 400 000 души бяха регистрирани.

Congratulations to my dear friend @donaldtusk and the Civic Platform for the outstanding result! As a convinced & experienced EU-leader @donaldtusk stands for a strong pro-European Poland. pic.twitter.com/igFa3oXdcI