Жозеп Борел покани външните министри на Израел и Палестина на среща на първите дипломати на ЕС

Израелският външен министър Ели Коен и палестинският му колега Рияд ал Малики са поканени да участват в извънредна среща на европейските министри на външните работи по-късно днес, за да обсъдят ситуацията в Израел и региона, съобщи върховният представител на ЕС по външните работи Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа, цитиран от Ройтерс.

"Поканих (израелския) външен министър да участва в срещата на министрите на външните работи на ЕС, която свиквам днес следобед. Поканих също така и палестинския външен министър Малики да се изкаже на срещата и да представи гледната точка на палестинската власт", написа Борел в социалната платформа "Екс" (доскоро "Туитър").

I have invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 to join the meeting of EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.

I have also invited Foreign Minister Malki @pmofa to address the meeting and present the views of the Palestinian Authority.