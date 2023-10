Нашествие на дървеници във Франция

Френската столица Париж преживява голяма криза, след като беше нападната от милиони дървеници.

Видеоклипове от жители на Париж, показващи дървеници, заразяващи обществения транспорт, киносалоните и други области от ежедневието, доведоха до искания за действия на правителството.

„Трябва да разберете, че в действителност никой не е в безопасност“, каза заместник-кметът на Париж Еманюел Грегоар пред френската новинарска станция LCI, пише "Телеграф".

Нашествие от дървеници в БДЖ

„Очевидно има рискови фактори, но в действителност можете да хванете дървеници навсякъде и да ги донесете у дома“, продължи той.

Проблемът с насекомите не е нов — френското правителство стартира инициатива преди три години, целяща да информира жителите за разпространението на дървеници и да предложи ресурси за справяне с тях у дома.

Справянето с проблема става още по-належащо заради предстоящите олимпийски игри, които ще се проведат в Париж следващата година.

Нашествието на тези буболечки е национален проблем. Установено е, че в периода между 2017 г. и 2022 г. цели 11% от всички френски домове са били нападнати от дървеници.

Оказва се също така, че скоро пред същия проблем ще се изправи и Лондон. Столицата на Обединеното кралство отчита множество ежедневни пътувания между Лондон и Париж, а именно мобилността между двата града е предпоставка дървениците да се заселят на ново място, предава "Гардиън".

On high-speed trains in France, more and more passengers are complaining about bedbugs.



The main complaints come from the Paris-Lille and Paris-Nice directions pic.twitter.com/JA9q1Caee0