Протестиращи блокираха Лувъра в Париж

Протестиращи срещу пенсионната реформа във Франция представители на профсъюзите принудиха музея Лувър да затвори врати, съобщи Ройтерс. Блокирането на достъпа до музея разгневи тълпите от посетители, предава БТА.

Демонстрациите са срещу плановете на президента Еманюел Макрон да увеличи минималната възраст за пенсиониране с две години - до 64 г., за да балансира пенсионния бюджет.

Няколко десетки протестиращи срещу реформата са блокирали достъпа до стъклената пирамида на Лувъра. Един от лозунгите гласи "Пенсия на 60 - работи по-малко, за да живееш по-дълго".

В двора на музея се извива опашка от разочаровани туристи.

"Срамно е, че не можем да влезем", каза турист от Австралия, добавяйки: "Мога да разбера хората, които правят това по политически причини."

Готвената пенсионна реформа предизвика национални стачни действия и улични демонстрации в цялата страна.

Протестите във Франция отложиха посещението на Чарлз III

Парижката полиция обяви, че прави необходимото, за да предотврати блокиране на достъпа до друг знаков музей в града - "Помпиду".

Надяваме се, че проявявате разбиране, обърна се към посетителите в Лувъра един от гидовете на музея.

Employees of the culture sector have taken action by blocking access to the Louvre Museum in Paris.#ReformeDesRetaites #greve28mars #Manif28Mars #Gouvernementdetromperie #manifestation pic.twitter.com/PqJ7IMVsF7