Заплаха за американското посолство в Лондон

Посолството на САЩ в Лондон беше затворено след фалшива тревога за подозрителен пакет, съобщи британският "Mirror". На хората в сградата е било казано да стоят далеч от прозорците, а пред сградата са забелязани кучета за следене.



Най-малко две пожарни коли бяха забелязани в района заедно с полицейски коли.

Очевидецът Аро Корол, който беше в сградата заяви за изданието, че охраната „оценява ситуацията“ и хората вътре са ескортирани до друга част на зданието. Друг каза: „Не знаем много, освен че има ситуация в момента и стойте далеч от прозорците.“



Метрополицията каза, че е запозната с инцидента и е потърсена за коментар.

US Embassy in London on lockdown. pic.twitter.com/s73vVzW2CK