Швеция осъди видеото с мнимата екзекуция на Ердоган 

Шведският премиер Улф Кристершон осъди днес публикуван от кюрдска организация видеозапис, на който чучело на турския президент Реджеп Ердоган виси с главата надолу на въже в Стокхолм, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Инсценировката на "мнима екзекуция на демократично избран чуждестранен лидер" е "изключително сериозно нещо", каза Кристершон по телевизия Те Фау 4.

На видеото, публикувано в Tуитър от "Комитета на Рожава" (названието на кюрдските територии в Северна Сирия) - организация, близка до Кюрдската работническа партия (ПКК) - е пресъздадена екзекуцията на италианския диктатор Бенито Мусолини през 1945 г. Чучелото на Ердоган е окачено да виси с главата надолу пред кметството в Стокхолм.

Turkish president Erdogan's mannequin executed in front of the City Hall in Stockholm. A majority of Swedes (79%) want Sweden to defend its laws against Turkey's outrageous demands even if that means delaying NATO entry. pic.twitter.com/EkvE9W2LC0