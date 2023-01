Проливни дъждове причиниха наводнения в Уелс

Проливни дъждове и силни ветрове причиниха наводнения, прекъсване на електрозахранването и закъснения на влакове в Уелс.

От Националната електрическа компаня съобщиха, че 600 домакинства в Уелс са останали без ток, предава БНР.

Екипи на пожарната команда постояно оказват помощ при инциденти, свързани с наводнения.

Регистрирани са 26 наводнения и има предупреждения за потенциални нови 45.

River Rhondda through Pwllgwaun in #Pontypridd #Wales very high and noisy this morning. (Currently 2.93m at Trehafod, well into flood range.) A4058 appears to be open, or at least there's traffic on it.

(Video to follow.) pic.twitter.com/XD5BfEpKXr