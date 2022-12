Заради България и Румъния: Германия и Люксембург заплашват да блокират Хърватия за Шенген

Германия и Люксембург заплашиха да наложат вето над Хърватия, ако България и Румъния не бъдат приети в шенгенското пространство, съобщи журналистът Джак Парок.

Според Джак Парок, кореспондент по европейски въпроси министрите на вътрешните работи на ЕС не са успели да постигнат единодушие и да се споразумеят за достъп до Шенген на България, Хърватия и Румъния.

Австрия ни блокира за Шенген

Сега те ще преговарят по групи. Чувам, че Германия и Люксембург заплашват да блокират достъпа на Хърватия, ако ветата не бъдат отменени срещу България и Румъния." - това написа в туитър Парок.

NEW: EU home affairs ministers are unable to find unanimity to agree on Schengen access for .They’re now breaking up for separate negotiations.



I’m hearing Germany and Lux are threatening to block Croatia’s access if vetos aren’t lifted against Bulgaria and Romania.