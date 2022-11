Скандал с коледното дърво на Ватикана, измести празничната еуфория. Оказа се, че в последния момент е било предотвратено отсичането на 200-годишно дърво от защитена местност.

Дървото било обещано на Светия престол от жителите на малко село в района Абруцо. Докато се разхождал в гората обаче, местен жител видял, че се подготвя за отсичане дърво от съседен район, който е част от резерват.

В Естония издигнаха коледно дърво от пластмасови контейнери

Той веднага информирал горските власти и рязането на дървото било предотвратено.

Докато се търси виновникът, набелязал защитеното дърво, от Ватикана решиха да украсят площад "Свети Петър" с дърво от разсадник.

VIDEO | The Vatican's Christmas tree has arrived! The tree will adorn St. Peter's Square this Advent and Christmas season. The tree will be lit, and the Nativity scene unveiled, during the annual tree lighting on Dec. 3. pic.twitter.com/BBccHEtI44