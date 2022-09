Ето ги първите монети с лика на крал Чарлз III

Показаха новите британски монети с портрета на крал Чарлз, като до няколко седмици в обращение ще влязат 50 пенса с неговия образ, съобщава Би Би Си Нюз.

Показана е също така и възпоменателната крона от 5 паунда. И двете монети включват изображение на краля, дело на британския скулптор Мартин Дженингс.

Монетите следват вековната традиция, като монархът вече е обърнат наляво - в обратната посока на своя предшественик кралица Елизабет Втора.

Както и при предишните британски крале, но за разлика от кралицата, той не носи корона.

Крал Чарлз лично е одобрил изображението, като става ясно, че е доволен от резултата и приликата.

Монетите ще бъдат продавани на колекционери от Кралския монетен двор от началото на следващата седмица. Монетата от 50 пенса ще бъде достъпна за общо ползване много преди края на годината, като ще се разпространява според търсенето от банките, строителните дружества и пощите.

Те ще бъдат пуснати в обращение заедно с монетите с лика на покойната кралица, така че тези 27 милиарда монети все още ще бъдат приемани в магазините.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.



The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr