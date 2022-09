Ето го монограмът на новия крал на Великобритания

Нов кралски монограм, използван върху военни униформи и пощенски кутии, е въведен в Обединеното кралство след смъртта на Елизабет II и възкачването на власт на Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен. Това съобщи в понеделник вечерта BBC, позовавайки се на Бъкингамския дворец.

Модифицираният монограм се състои от изображението на короната на Тюдорите и инициалите на името и титлата на новия монарх - C (Charles, Чарлз) и R (Rex - лат. крал) с римската цифра III, които са украсени в цвета на златото. В същото време в Шотландия монограмът, направен в черно, изобразява шотландската корона. Известно е, че новият национален монограм е избран лично от Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен от десет варианта, предложени от Хералдическата камара на Великобритания, съобщава агенция "Фокус".

Монограмът на Елизабет II се различава от новия, освен с инициала на името, и с присъствието в него на короната на Свети Едуард. На свой ред Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен, след възкачването на трона, се спря на короната на Тюдорите, която също беше използвана в монограма от Едуард VII (управлявал от 1901 до 1910), Джордж V (1910-1936), Едуард VIII (1936) и Джордж VI (1936).-1952). Смята се, че самата корона е унищожена от лидера на Английската революция от средата на XVII век Оливър Кромуел след екзекуцията на крал Чарлз I и установяването на републиканска система в страната.

Новият монограм ще се използва предимно върху пощенски кутии и правителствени сгради, военни и полицейски униформи и официални документи. Старите кралски шифри ще бъдат постепенно заменени в цялата страна. Общо около 70 хиляди пощенски кутии (60% от общия брой) са били инсталирани в Обединеното кралство по време на управлението на Елизабет II (от 1952 до 2022 г.). В същото време са запазени и кутии с характерни шифри от времето на кралица Виктория (1837-1901), Едуард VII, Джордж V, Едуард VIII и Джордж VI.

След смъртта на Елизабет II, Банката на Англия, която действа като централна банка в Обединеното кралство, обяви, че всички монети и банкноти, които изобразяват кралицата, в крайна сметка ще бъдат заменени. Този процес трябва да засегне не само Обединеното кралство, но и Австралия, Канада, Нова Зеландия, Ямайка и дузина други страни, чийто държавен глава формално все още е британският монарх. Според вестник The Guardian процесът на замяна на съществуващите британски банкноти с портрет на Елизабет II с нови с образа на Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен ще отнеме най-малко две години.

After 70 years of the cypher ‘EIIR’ for Queen Elizabeth II…

King Charles’ new cypher ‘CIIIR’ has just been released.

It’s what will appear on new post boxes, government buildings and state documents.

The change will be ‘gradual’ says the Palace. pic.twitter.com/2pFIZ4OBmK