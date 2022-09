Новият британски премиер е Лиз Тръс

По време на изборите за лидер на управляващата Обединеното кралство Консервативна партия тя събра мнозинство от гласовете на членската маса. Според правилата на консерваторите новоизбраният лидер заема автоматично поста министър-председател на страната.

Тръс благодари на сърпартийците си, гласували за нея. "За мен е огромна чест да бъда избрана за лидер на Консервативната партия. Благодаря ви за доверието. Аз ще поведа нашата велика страна напред", заяви тя.

"Аз ще предприема смели действия, за да можем да преминем през тези тежки времена, да засилим икономическия ръст и да разкрием потенциала на Обединеното кралство", това написа Тръс в "Туитър".

Малко по-късно в обръщение към консерваторите новият им лидер заяви, че ще намали данъците.

Тръс също така благодари на предшественика си на поста Борис Джонсън. "Благодарение на Вас ние излязохме от Европейския съюз. На вас ви се възхищават от Киев до Карлайл (град в северозападна Англия, близо до границата с Шотландия)", каза тя.

Да припомним, на 7 юли Борис Джонсън подаде оставка и като лидер на политическата формация, и като премиер в Лондон.

Борис Джонсън: Партията ще реши кой ще е новият ѝ лидер и премиер на страната ни

За негов наследник на поста кандидатстваха няколко души. Парламентарната група чрез вътрешни гласувания определи двама кандидати за стопанин на Даунинг стрийт 10 - външния министър Лиз Тръс и бившия финансов министър Риши Сунак.

Според данните на Би Би Си Тръс получи 57% от от над 140-те хиляди действителните гласове.

Лиз Тръс е третата жена, която поема ръководството на органа на изпълнителната власт на Обединеното кралство след Маргарет Тачър (1979 – 1990 г.) и Тереза Мей (2016 – 2019 г.).

Очаква се новият лидер на Консервативната партия да замине утре за Шотландия. Тръс има ще се срещне с кралица Елизабет II и ще приеме поста от Борис Джонсън.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb