Борел към Вучич: Искам да разчитам на Сърбия като на искрен европейски партньор

Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа написа в профила си в Туитър, че във вторник е разговарял с президента на Сърбия Александър Вучич Александър Вучич – сръбски юрист и политик. Александър Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград. и му е заявил, че иска да разчита на Сърбия във важната работа, която предстои за ЕС и Западните Балкани, съобщи Танюг.

Потърсих президента Вучич. Пред нас стои важна работа за ЕС и Западните Балкани. Искам да разчитам на Сърбия като на искрен кандидат и европейски партньор, на който може да се разчита за общите принципи, ценности, сигурност и просперитет, написа Борел.

Борел отбеляза, че с президента на Сърбия са разговаряли и за регионални въпроси, включително за Босна и Херцеговина и предстоящите избори в тази страна.

Called @predsednikrs Vucic. Important work for EU-Western Balkans ahead; want to count on Serbia as a sincere candidate & reliable European partner for common principles, values, security & prosperity. Also addressed regional issues & #BiH, incl importance of upcoming elections.