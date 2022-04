Силно недоволство на срещата на Г-20 заради руски министър

Най-малко шестима световни лидери, включително правителствени служители на САЩ и Украйна, напуснаха срещата на Г-20 във Вашингтон в сряда, след като руски министър започна да говори, съобщава Washinton Post.

Американският министър на финансите Джанет Йелън и председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл бяха сред световните икономически лидери, които напуснаха. И още- канадският вицепремиер Кристия Фрийланд и председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард. Срещата напусна и министърът на финансите на Украйна Сергей Марченко, а останалите участници, които взеха участие чрез видеовръзка, изключиха камерите си при изказването на руския финансов министър.

Шарл Мишел: Путин няма да успее да унищожи суверенитета на Украйна, нито да раздели Европейския съюз

Драматичните напускания отразяват сътресенията, пред които са изправени световните лидери заради нахлуването на Русия в Украйна.

Докато редица нации се присъединиха към своеобразния протест, Китай и Индия - не го направиха. Случващото се излага на показ нарастващото глобално разделение относно това дали и как да се изгони Русия от международната общност заради войната.

След срещата Фрийланд написа в Twitter: „Срещите във Вашингтон са за подкрепа на световната икономика – а незаконната инвазия на Русия в Украйна е сериозна заплаха за световната икономика. Русия не трябва да участва или да се включва в тези срещи."

This week’s meetings in Washington are about supporting the world economy – and Russia’s illegal invasion of Ukraine is a grave threat to the global economy. Russia should not be participating or included in these meetings. #G20 #IMFMeetings