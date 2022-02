Сградата на ЕС в Скопие беше осветена с цветовете на украинското знаме в знак на солидарност

Сградата на ЕС в Скопие беше осветен тази вечер с цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с Украйна

"Обединени сме в знак на солидарност с Украйна и нейния народ." написа в профила си в Туитър посланикът на ЕС в Република Северна Македония Дейвид Гиър. Посланикът на Украйна в Република Северна Македония Наталия Задорожнюк, посланикът на САЩ Кейт Мери Бърнс и посланиците на Германия -Анке Холщайн, Франция -Кирил Баумгартнер, на Словения- Милан Предан, Хърватия -Нивес Тиган, България- Ангел Ангелов, Италия-Андреа Силвестри, Испания -Емилио Лоренцо Сера, Швеция- Кристин Форсгрен Бенгстон, Нидерландия Дирк Янкоп, Обединеното кралство - Рейчъл Галоуей, застанаха в знак на солидарност с Украйна пред сградата на делегацията на ЕС в Скопие, което беше осветена в цветовете на украинското национално знаме, под мотото "Застанете с Украйна".

Пълна подкрепа за Украйна и сериозни санкции срещу Русия бяха част от посланията на държавите от Б9

Pleased to light up the EU delegation this evening in the colours of together with Ambassador Zadorozhnyuk, EU Member States Ambassadors, the US and UK. We stand united in solidarity with Ukraine and its people.#StandWithUkraine pic.twitter.com/UDzjnPTkBJ