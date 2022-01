Германия поема председателството на Г-7

Германия поема за година ротационното председателство на Г-7, пише в. "Фигаро". Досега ротационен председател на Голямата седморка беше Великобритания.

Председателството на Германия на групата на 7-те големи икономики (САЩ, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Великобритания) ще се следи внимателно, тъй като то ще е първото след края на ерата на канцлерката Ангела Меркел и идването на власт на нейния приемник, социалдемократа Олаф Шолц, припомня ДПА.

Олаф Шолц призова германското общество да бъде единно в борбата с ковид в първото си новогодишно обръщение като канцлер

Председателството Г-7 на постмеркеловата Германия идва в момент на ново напрежение между Запада и Русия, на все още неизгладени отношения след Брекзит между Лондон и Брюксел, на все по-увеличаващата се конкуренция и настъпателност от страна на Китай, на продължаващата коронавирусна криза и на климатичната криза, изискващи и двете спешни действия, както и на редица други регионални и глобални заплахи. Действията на германското председателство, ръководено от Шолц, ще се следят с внимание, още повече, че след оттеглянето от власт на Меркел Европа търси своя нов лидер. Ако Шолц се представи добре начело на Г-7, той може да бъде този следващ европейски лидер, посочва Франс прес.

Традиционно по време на всяко ротационно председателство страната домакин приема лидерите на Г-7 на среща на върха. Тази година тя ще се проведе от 26 до 28 юни в замъка Елмау в Баварските Алпи. Става дума за комплекс с 5 звезди, в който през 2015 г. се проведе тогавашната среща на Г-7, председателствана от Меркел. Тази среща остана в историята с разходката на тогавашния президент на САЩ Барак Обама и Меркел до близко село. Там жителите ги посрещнаха в традиционни баварски одежди. Снимките от тази разходка обиколиха тогава света, като една от тях се открои - Обама седнал небрежно на пейка, а пред него застанала Меркел с широко разперени ръце на фона на Алпите, обгърнати в мъгла, съобщава "Фигаро", цитиран от БТА.

