Фон дер Лайен: ЕС ще използва механизма "аварийна спирачка" при пътуванията заради новия COVID щам

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е обяви в петък в "Туитър", че Европейският съюз възнамерява да използва своя механизъм за "аварийна спирачка", ограничаващ пътуванията, за да спре разпространението на новооткрития вариант на Covid-19 от Южна Африка и нейните страни съседки.

Комисията "ще предложи, в тясна координация с държавите членки, да активира аварийната спирачка, за да спре въздушното пътуване от южноафрикански регион поради варианта B.1.1.529, който е повод за безпокойство", написа тя.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.