Пожар почти унищожи Железния мост в Рим

Голям пожар тази нощ бушува на един от важните мостове на италианската столица Рим - Моста на индустрията, известен и като Железния мост, в квартал Остиенсе, съобщава в."Кориере дела сера".

Най-тежко пострадала е пешеходната част на съоръжението, построено преди 158 години. Отломки от моста са паднали в река Тибър и плаването нея е временно преустановено.

Пожар избухна в курорт в района на Атина

Жертви няма благодарение на своевременната намеса на пожарникарите. Мостът ще остане неизползваем за неопределено време, защото експерти ще проверяват дали има опасност от цялостно срутване, допълва БТА.

Точните причини за пожара засега са неизвестни. Предполага се обаче, че пламъците са тръгнали от бараки и отпадъци в подножието му, около които се събирали бездомници. Там имало и бутилки с газ, с които те се отоплявали и които може би са се взривили, когато е започнал пожарът. После пламъците бързо са се разпространили по структурата на моста, защото през нея минават и тръби за газ и електрически проводници.

Ако тази версия се окаже вярна, това ще налее масло в огъня на противниците на управата на Рим, където днес и утре се произвеждат местни избори. Темата за кризата с боклука и за мръсотията в столицата бе ключова по време на предизборната кампания.

